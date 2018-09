Lasnamäel lapsi šokolaadi ja internetifotodega meelitav ahistaja pole kriminaalhoolduse all

Vanglate pressiesindaja Leanyka Libeon vastas Delfi küsimusele, kas Aibetov on jälgmise all, et mees pole kriminaalhoodluse all.

Kriminaalhooldusteenus on kurjategijate ühiskonda ennistamiseks mõeldud teenus, mis vähendab uute kuritegude kordasaatmise riski ning tagab ühiskonna turvalisuse.

2015. aastal lapsporno omamise ning tegemise eest kolmeks aastaks vangi mõistetud 30-aastane Aibetov sai vanglast sel aastal välja. Eelmise aasta lõpus esitas ta ennetähtaegse vabastamise taotluse, milles teda vanglaametnik iseloomustab kui psühholoogiliselt nõrka inimest, kellel on vead mõtlemises, ebaselge minapilt, puudulik eneseteadvustamine.

Aibetov kirjutab 11-13-aastastele tüdrukutele sotsiaalmeedia võrgustikus "Vkontakte", kus ta püüab neid välja meelitada. Kohtudes ostab ta neile šokolaadi.