Lasnamäe tulistamises tapmiskatse kahtlustuse saanud, ohvrit kuus korda lasknud mees on Tallinna Teede AS töötaja

Kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, ringkonnaprokurör Diana Helila ütles, et hetkel on kahe mehe vahel tekkinud tüli põhjust pole teada. “Kahtlustatav, 28-aastane mees loobus ütluste andmisest,” selgitas prokurör. “Praegu on teada, et laske oli kokku vähemalt kuus. Kannatanust isiku oleme välja selgitanud, tegu on 35-aastase mehega. Meie andmetel ei olnud mehed omavahel tuttavad olnud. Omalt poolt jätkame tõendite kogumisega,” lisas ringkonnaprokurör Diana Helila.

Kuigi kahtlustatav ei ole varem kriminaalkorras karistatud olnud, prokuratuur on siiski seisukohal, et aset on leidnud raske kuriteo toimepanemine, millest lähtuvalt on alust kohtule vahistamistaotluse esitamiseks.

Kriminaalmenetlus on alustatud karistusseadustiku teise inimese tapmise katse paragrahvi alusel. Kohtueelset menetlust viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.