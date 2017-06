Lasnamäe McDonald'sis hirmutavad agressiivsed noored külalisi ja töötajaid

Lasnamäel Mahtra tänaval asuv McDonald's on hädas agressiivsete noortega, kes ropendavad valjuhäälselt, loobivad laiali prügi, tüütavad nii söögikoha külastajaid kui töötajaid ja rikuvad nende vara. Söögikoht tegi Lasnamäe linnaosavalitsusele olukorra kohta kaebuse.

McDonald'si Balti regiooni finantsjuht Gints Vildavs kirjutas Lasnamäe linnaosavalitsusele läkitatud kaebuses, et ettevõte on hädas noortekambaga, kes istub hommikust õhtuni söögikohas sees või väliterrassil, võttes ära ruumi klientidelt, kes sööma tahavad tulla, vahendab ERR oma venekeelset uudisteportaali.

Vildavsi väitel peavad noored end üleval lärmakalt ja vulgaarselt, rõvedalt ropendades, joostes mööda söögisaali, rikkudes ruumides olevat vara ning söögikoha mainet.

Söögikohas tegutseb küll ka turvamees, kuid tema viibib kohal vaid mõned tunnid päevas ning tema jõust üksi jääb terve kamba rahustamiseks väheks. Ette on tulnud ka ohtlikuks kiskunud olukordi, mil välja on tulnud kutsuda politsei.

"Paljud külastajad ja töötajad ei tunne end turvaliselt. Selle tulemusel kannatab meie äri," tunnistas Vildavs linnaosavalitsusele saadetud kirjas.

McDonald'si kirjeldusel koosneb noortekamp umbes 30 alaealisest, kel on kolm-neli ninameest. Ümarlaual lepiti kokku, et politsei teeb söögikohta pistelisi visiite, jõud ühendatakse Lasnamäe noortekeskusega ja püütakse luua sotsiaalseid töökohti spetsiaalselt noortele, et neile rohkem sisukat tegevust pakkuda. McDonald's ise plaanib aeg-ajalt tasuta wifi kinni keerata, et noortekampa eemale peletada. Söögikoht loodab politsei ja kohaliku omavalitsuse abile.

Kohalikud elanikud näevad otsest seost Raadiku tänavale kerkinud sotsiaalmajadega, kust tegevusetud noored söögikohta terroriseerima tulevad.