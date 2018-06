Lasnamäe linnaosavalitsus palub abi: vandaalid saagisid maha grillmaja katuse ja murdsid kaks puud

Lasnamäe linnaosavalitsus palub abi vandaalide leidmisel, sest viimastel päevadel on linnaosas aset leidnud kolm vandalismijuhtumit, mille käigus saeti maha maastikukaitseala grillmaja katus, lõhuti kaks vahtrapuud ning tõmmati maast välja pargi infotahvel.

“Ma kutsun üles kõiki, kes on juhtunut pealt näinud või kellel on teavet vandaalide kohta andma sellest teada politseile. Ainult koos suudame säilitada turvalise elukeskkonna ja heakorra meie linnaosas,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva. „Me oleme üheskoos loonud vaba aja veetmiseks pargid ja grillalad ning kellelgil ei ole õigust seda hävitada,“ lisas Jufereva. „Kus on tegijaid, seal on ka nägijaid ning igast teost jääb jälg maha. Palun kõigil silmad ja kõrvad lahti hoida, sest lõhkujatel on kombeks oma vägitegudega kiidelda ja see võimaldab nad tähelepanelike kodanike abiga üles leida.“

Eelmisel aastal Lasnamäel toimunud talgute raames korrastati Pirita jõeoru maastikukaitseala ja piknikuplats. Viimastel päevadel saagisid vandaalid maha sealse grillmaja katuse. Sinna ehitatud kolmest grillmajast on tänaseks alles vaid üks.