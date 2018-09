Lasnamäe kurikamehe protsessil algas päriselu õudusfilmi vaatamine

Seotud lood: Möödunud aasta üht jõhkramat mõrva tõendavad kurjategija filmitud videod

Vaatamata kogu tsirkusele jõuab prokurör Natalia Miilvee ära näidata kolm esimest videot, mille Einroos filmis mullu 13. augustil. Jättes kirjeldamata ekraanil toimuva (mida riiklik süüdistus lakooniliselt nimetab piinamiseks, peksmiseks, valu tekitamiseks ja vägistamiseks), on ääretult üllatav, kui väärikaks suutis oma elu viimastel kohutavatel tundidel jääda sadisti ohver. Toimunu õudusest annab ehk pildi see, et kui politseinikud järgmisel päeval korterit üle vaatavad, on verd toas nii palju, et tundub lausa uskumatu, et naine veel omal jalal sealt lahkuda suutis. Kuid suutis, sest ta tapeti alles Harjumaal Paunküla veehoidla ääres, kuhu Einroos süüdistuse kohaselt ta minema sundis. Kohtu teleekraanilt sai näha ka Einroosi telefonist leitud fotot, millel ta verist naist oma autosse istuma sunnib.

Einroosi sõnul pole aga ei korteris ega ohvri peal sugugi veri, vaid sojakaste, kuigi loomulikult on tehtud kõik vajalikud testid. Kui see pole sojakaste, siis on see loomaveri, pakub Einroos. Või siis sisaldab sojakaste loomaverd, ja test reageeris verele seetõttu positiivselt, arvab Einroos.

Tema kaitsja Aivar Ennok rõhutab, et tegu on vaimuhaige inimesega. Prokurör seevastu kinnitab, et mees on ekspertide hinnatuna täiesti süüdiv ja võimeline oma tegude eest vastu andma ja karistust kandma. „Tegu on manipulaatoriga,” ütleb prokurör Miilvee.

Einroos, kes kasutab iga võimalust rääkimiseks, pöördub kohtuniku lahkudes prokuröri poole. „Kui te arvate, et oma ilusa jutuga suudate kogu maailma ümber näpu keerata, siis, kurat, eksite!”.

Ja seejärel ajakirjanike poole. „Kui Eesti rahvas tahab, et Urmas Einroos peab eluaegse vangistuse saama, siis see pole probleem. Sellega mind ei murra. Mina saan igal pool hakkama!”

Kohus jätkab tõendite uurimist, sh videote vaatamist järgmisel nädalal.

NB: Lasnamäe kurikamehe hüüdnime pälvis Einroos 2016. aasta mais, mil meediasse jõudis video, kuidas ta läks pesapallikurikaga karistama ja ähvardama meest, kes Tallinnas Laagna teel Einroosi arvates liikluseeskirja rikkus.