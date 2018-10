Lasnamäe korteriomaniku sõnul tungis sinna kirvega märatsev mees. Politsei kirjeldab toimunut aga pisut teisiti

Helistaja sõnul sai üks töölistest 500 eurot avanssi. Sellega ta aga rahule ei jäänud ning nõudis korteriomanikult raha juurde. Helistaja ütles, et naaber avas ukse pahasele töötajale, kes siis tõmbas korteris iseenda pandud tapeedi seinalt maha.

Helistaja ei osanud töötaja nime öelda, sest ta oli palgatud teise töötaja poolt, kes parandustöid tegi. Töötajatega töölepingut sõlmitud ei olnud.

Korpani sõnul helistati häirekeskusest teavitajale tagasi, et olukorda täpsustada ja aru saada, kas politsei sekkumine on vajalik. "Kõnest ei selgunud, et kellegi elu ja tervis oleks ohus olnud. Selgus, et helistaja ise ei olnud sel hetkel remonditavas korteris ja vahendas olukorda kahe ehitaja sõnade kaudu. Vestluses polnud infot, et ründaja olnuks joobes või ähvardanuks kedagi. Või et kellelegi põhjustataks füüsilist valu," ütles PPA pressiesindaja.

Tööleping aitab arusaamatusi vältida

Kellegi vara või sellele tehtud kahju hüvitamist puudutavad juhtumid peaks selgeks arutatama kohtus tsiviilhagi korras. Seega on sellel puhul tegemist kahe inimese vahelises vaidlusega, mille lahendamisega tegeleb kohus.

"Numbrile 112 peaks helistama vaid siis, kui kellegi elu või tervis on ohus või kui on vaja vahetut sekkumist politsei, päästetöötajate või kiirabi poolt," rääkis Korpan. Hädaabinumbrile helistades peaks kirjeldama olukorda, aadressi ja käituma vastavalt Häirekeskuse töötajate juhistele.

Kui isik vajab infot või nõu, siis seda saab küsida PPA infonumbrilt 6123000, kuhu saab helistada esmaspäevast reedeni kella kaheksast kuni seitsmeni. Sinna helistamine on tasuline.

"Vältimaks arusaamatusi teenuste ostu või vahenduse osas, soovitame sõlmida kirjalikud kokkulepped, et töölevõtja ja töötaja õigused oleksid kaitstud ning teenuseid osutataks lubatud raha eest või raha makstakse tehtud töö eest," soovitas Korpan.