Lasnamäe kanali kurikameest kahtlustatakse naise tapmises

Põhja prefektuuri politseinikud pidasid pühapäeva õhtul Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse oma elukaaslase tapmises.

Ringkonnaprokurör Natalja Miilvee ütles ERR-ile, et pühapäeva õhtul leiti ühe Harjumaa veehoidla lähedalt naise vägivallatundemärkidega surnukeha ja juba sama päeva õhtul peeti tapmises kahtlustatavana kinni 43-aastane mees, vahendas ERR.

"Teisipäeva lõunaks oli politsei kogunud piisavalt tõendeid selleks, et Harju maakohus vahistamistaotluse vaagimisel nõustuks sellega, et kahtlustus tapmises on põhjendatud. Kahtlustatav võeti teisipäeval esialgu kaheks kuuks vahi alla," selgitas Miilvee.

ERR-ile teadaolevalt on tapmises kahtlustatav Urmas Einroos, kes on varasemalt tuntust kogunud, kui ta mullu kevadel Lasnamäe kanalis liiklustülis ähvardas üht juhti kurikaga.

Einroos sai liiklusrikkumise eest väärteokorras karistada ning temalt võeti kaheks kuuks juhtimisõigus.

Kurikaga vehkimise osas alustati tema suhtes kriminaalmenetlust avaliku korra raske rikkumise paragrahvi järgi ning see kriminaalmenetlus lõpetati oportuniteediga.

Kuna aga Einroos talle süüasja lõpetamisega pandud kohustust ei täitnud, siis on prokuratuur selle kriminaalmenetluse uuendanud ning 11. augustil saatis prokuratuur selles asjas süüdistuse kohtusse.

Karistusseadustik näeb tapmises süüdimõistmisel ette kuue- kuni 15-aastase vangistuse.