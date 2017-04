Lanamäe talgulised pöördusid prügistajate pärast politseisse

Kodanikuinitsiatiivi LasnaFront aktivistid pöördusid eile politseisse, andes uurimisorganitele üle Betooni tänava ebaseaduslikult prügimäelt leitud paki dokumente.

"Leidsime laupäeval Betooni tänava prügilat koristades jäätmete seast paki dokumentidega. Nüüdseks on leid edastatud politseile, kes lubas asja edasi uurida," ütles talgute juht Tarmo Lausing.

LasnaFront aktivistid loodavad, et politseisse viidud dokumendid aitavad prügi mahapanijaid tuvastada ning vastutusele võtta. "Olime eile politseijaoskonna ametniku sõnul esimesed inimesed Lasnamäel, kes sellise leiuga nende juurde tulid. Õnneks soostusid nad ikkagi pärast esialgset kõhklemist dokumendid vastu võtma, et neid uurida," lisas Lausing.

Betooni talgute juhi sõnul tuleb selleks, et lahendada prügi ja rehvide ebaseadusliku mahapaneku küsimus, tagada linnaelanikele võimalikult mugav ligipääs jäätmejaamadele. "Peame oluliseks, et jäätmejaamad oleksid ka nädalavahetuse avatud pika päeva, et inimestel oleks võimalik töövälisel ajal tekkinud jäätmed sinna viia. Samuti võiks Lasnamäe Linnaosa valitsus inimesi rohkem informeerida, mis puudutab jäätmejaamade olemasolu," ütles Lausing.