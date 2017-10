Lähte kandis hukkus liiklusõnnetuses väike tüdruk

Tartumaal juhtus täna raske liiklusõnnetus, kus jalgrattal sõitnud 9-aastane tüdruk sai sõidukilt löögi. Meedikud püüdsid last elustada, kuid paraku ei andnud nende pingutused tulemust.

Häirekeskus sai teate Tartu vallas Erala külas Tartu-Jõgeva-Aravete tee 9. kilomeetril juhtunud raskest liiklusõnnetusest kella 16.30 paiku.

Lõuna prefektuuri politseileitnant Kaido Iste kirjeldas, et täpsed üksikasjad on veel uurimisel, kuid esialgsetel andmetel sõitis laps jalgrattaga sõidutee paremas servas, kui pööras ootamatult ette tagant lähenenud sõiduautole Volkswagen Multivan. Mõlemad liikusid suunaga Tartu poolt Jõgeva suunas. Sõidukijuhil ei olnud piisavalt aega, et kokkupõrget vältida. Sõidukilt löögi saanud tüdruku vigastused olid sedavõrd rasked, et tema elu ei õnnestunud kahjuks päästa.

Politsei selgitas, et Volkswagenit juhtis 67-aastane mees, kes oli kaine ja omab juhtimisõigust. Õnnetuse ajal oli väljas valge ja nähtavus hea. Avarii juhtus asulavälisel teelõigul, kus on lubatud sõita 90 km/h.

Politsei alustas õnnetuse üksikasjade uurimiseks kriminaalmenetlust. Erinevate ekspertiiside käigus selgitatakse muuhulgas, kas lapse jalgratas oli tehniliselt korras. Praeguseks on teada, et kaitsekiivrit ta ei kandnud.

"Politsei viib lapse surmaga lõppenud raske avarii üksikasjade selgitamiseks läbi põhjaliku uurimise, et mõista, mis täpsemalt nõnda pöördumatu ja traagilise tagajärjeni viis. Paraku ei too uurimine last tagasi ega leevenda tema lähedaste suurt kaotusvalu. Meie sügav kaastunne kogu perele," sõnas politseileitnant.

Tänavu on Eestis juhtunud liiklusõnnetustes hukkunud 38 inimest, mullu samal ajal 50 inimest.