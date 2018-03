Lähedased ja politsei paluvad abi 17-aastase Pireti leidmiseks

Piretit nähti viimati eile hommikul, kui ta kodust Kiviõli kooli poole teele asus. Pireti omaksed arvavad, et neiu võis suuna võtta Tallinnasse.

Kiviõli Keskkooli 11. klassi tüdruk Piret Maalma on teadmata kadunud. Temast pole üle 24 tunni kuulda olnud. Piret liikus eile hommikul bussiga kodust Kiviõlli ja väljus raudteejaama peatuses umbes kell 7.45. Rohkem infot tema liikumismarsruudi kohta hetkel pole. Ka ei saa välistada, et Piret läks rongiga Tallinnasse.

Jõhvi politseijaoskonna noorsoopolitseinik Jaana Malmberg sõnas, et suheldud on nii tüdruku lähedaste kui ka sõpradega. „Kahjuks ei ole meil senini vajalikku infot, mis tüdruku leidmisele kaasa aitaks. Kodust lahkudes jättis tüdruk koju ka oma mobiiltelefoni, mistõttu puudub temaga kontakt ja niisamuti ei ole võimalik positsioneerida ka tema asukohta,“ lisas Malmberg.

Piret on ligikaudu 162 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on hallikas-sinised silmad ja lühikesed tumepruunid juuksed, mis on otstest blondeeritud. Kodust lahkudes oli tüdrukul seljas tumesinine jope kollast värvi õlaosadega ja jalas tumedad püksid ning tumepruunid saapad. Viimase teadaoleva info kohaselt võib ta kanda ka musta kleiti punaste lilledega. Samuti oli tal lahkudes kaasas sinine seljakott punaste ruutudega.

„Teated kadunud lastest on alati väga murettekitavad ja anname omalt poolt maksimaalse, et Piret võimalikult kiiresti leida. Palume kõigil, kes on Piretit pärast eilset näinud või omavad informatsiooni, mis võiks kaasa aidata tema leidmisele, sellest viivitamatult teatada lühinumbril 112,“ sõnas Jaana Malmberg.

Kõigil, kes omavad informatsiooni Piret Maalma asukoha kohta, palume sellest teada anda telefonimubril +372 5620 1916 või politseile.