Lääne-Virumaal kadunuks jäänud 84-aastane Valentin leiti üles

Valentin on nüüdseks leitud. Foto: Ida prefektuur

Eile lahkus oma elukohast Väike-Maarja vallas Müüriku külas teadmata suunas 84-aastane Valentin. Meest otsiti ööpäev, misjärel politsei teatas, et mees on leitud ja temaga on kõik korras.