Lääne-Virumaal hukkus sõidukilt löögi saanud 33-aastane naine

Täna kella 19.25 paiku juhtus traagiline liiklusõnnetus Lääne-Virumaal Roodevälja külas, milles hukkus 33-aastane naine.

Esialgsetel andmetel hakkas 33-aastane naine teed ületama, et bussile jõuda, ent ei pannud tähele vasakult lähenevat sõiduautot Ford. Paraku ei jõudnud Fordi roolis olnud 22-aastane mees enam kokkupõrget vältida ning naine hukkus saadud löögist sündmuskohal. Politseinikud tuvastasid, et sõiduki juht oli kaine ja omab vastava kategooria juhtimisõigust. Tee sündmuskohal oli kuiv ja nähtavus hea.

Ida prefektuuri operatiivjuht Joel Alla avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele. „Kokkupõrkel sõidukiga on jalakäija alati nõrgem pool, mistõttu tuleb tal olla eriti tähelepanelik. Ükski liikleja ei tohiks endale lubada kiirustamisest ja muudest teguritest tingitud eksimusi, sest kahjuks võib see väga rängalt maksma minna. Nii nagu autojuht enne iga manöövrit, peab ka jalakäija enne iga sammu liikluses veenduma selle ohutuses, vaid nii saab igaüks enda poolt teha kõik, et alustatud teekond ohutult kulgeks,“ lisas operatiivjuht.

Juhtunu täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus, mida viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.