Lääne-Tallinna keskhaigla hooldusravikliiniku töötajaid kahtlustatakse korduvas altkäemaksu võtmises patsientide lähedastelt

Lääne-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku juhataja Mark Levin ja õendusjuht Mare Leppik kirjutasid teisipäeval töölt lahkumise avalduse seoses neile esitatud kahtlustusega korduvas altkäemaksu võtmises hooldusravikliinikus ravil olnud patsientide lähedastelt.

Eile peeti hooldusravikliiniku töötajad Mark Levin ja Mare Leppik keskkriminaalpolitsei poolt kinni.

Kahtlustuse kohaselt maksid hooldusravi teenust vajavate patsientide lähedased juhatajale või õendusjuhile selleks, et nende lähedane saaks haigekassa tasustatud hooldusravile väljaspool järjekorda või ettenähtust lühema aja jooksul.

Kriminaalmenetluse käigus on tuvastatud ka enam kui 20 inimest, keda on alust kahtlustada altkäemaksu andmises.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on korruptsioon meditsiinisektoris jätkuvalt probleemiks. "Korruptsiooniga võitlemine meditsiini valdkonnas on üks meie prioriteetidest, millele oleme viimased paar aastat tähelepanu pööranud. Paraku on inimesi, kes ei mõista, et selline ravijärjekorras parema koha ostmine ei ole lubatud ega ka eetiline. Altkäemaksu andmine selleks, et saada ravile kiiremini, võib seada ohtu nii mõnegi teise patsiendi, kes ei pruugi õigeaegselt ravi saada," lisas Ombler.

Eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et antud juhul ei ole tegemist arstidele lillekimbu viimisega. "Kõnealusel juhul on alust arvata, et kahtlustatavad võtsid osa patsientide lähedastelt vastu raha selle eest, et patsiente üldse ravile võtta või neid haiglas lubatust kauem sees hoida. Oma ametikohta isiklikuks hüvanguks kuritarvitades kahjustasid nad seeläbi võimalust hooldushaiglasse saada patsientidel, kes soovisid ravi saada ausalt ette nähtud teel," lisas eriasjade prokurör Kivioja.

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe Imbi Moksi sõnul on korruptsioonikuritegevus Lääne-Tallinna Keskhaiglas täiesti vastuvõetamatu. "Juhtum on väga kahetsusväärne, korruptsioonikahtlusel ei tohi olla haiglas kohta. Ootame, et uurimisorganid selgitaksid välja tõe ning teeme politseiga igakülgset koostööd, et aidata kaasa juhtumi kiirele lahendamisele," ütles Moks.

Haigla juhi sõnul on korruptsiooniriskide teadvustamine ja maandamine muutunud LTKH-s viimastel aastatel väga oluliseks. Töötajate seas on läbi viidud korruptsiooni- ja huvide konflikti teemalisi koolitusi, samuti on täiendatud haiglasiseseid juhendeid ja kordasid.

Kuni hooldusravikliiniku juhataja ja õendusjuhi kohusetäitjate määramiseni korraldavad kliiniku tööd Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks ning õendusjuht Aivi Kabur.

Hooldusravikliiniku töötajaid puudutavat uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.