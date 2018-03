Lääne-Eesti inimesed räägivad öösel kostnud seletamatust mürast ja majade värisemisest, Helsingi Ülikooli andmeil oli tegu maavärinaga

Lääne-Eesti inimesed räägivad sotsiaalvõrgustiku Facebook Haapsalu ja Läänemaa grupis täna öösel kostnud seletamatust mürast ja majade värisemisest, Helsingi Ülikooli seismoloogiainstituudi andmeil oli tegemist maavärinaga.

Teateid öösel kella 3.20 paiku kostnud kummalisest mürast ja värisevatest majadest on Facebooki Haapsalu ja Läänemaa gruppi tulnud alalt, mis ulatub Lääne-Harjumaast kuni Pärnuni.

Päästeameti ja politsei kinnitusel nendele sellega seoses mingisuguseid teateid ega väljakutseid laekunud ei ole.

Loe veel

Siinkohal mõned väljavõtted Haapsalu ja Läänemaa Facebooki grupist:

"Ma arvasin, et sõda hakkas. Sõimasin oma taksi,et vait jäaks ja piilusin ruloo tagant välja. Kuid kuna ma midagi kummalist ei näinud, jäin uuesti mahama. Ma elan Taeblas."

"Olin parasjagu peale kolme väljas ja kuulsin ka sellist pikemat aega kostvat värinat/mürinat. Arvasin, et äkki mõni kaubarong lähedalt mööda sõitmas. Ise asusin tol ajal Tallinnas Laagris."

"Palivere ligidal ka ehmusin ikka päris tugevalt üles, maja värises nagu tavaliselt siis, kui lumi katuselt alla tuleb. Aga see kestis pikemalt. Päris kõhe oli."

"Mina olin Haapsalus üleval kell 3.20, kui maavärin oli. Seisin köögis püsti ja see oli täiesti tuntav ja kuuldav. Tundus, nagu oleks keegi läheduses pommi lõhanud."

"Kuulsin väga kõva kärgatust ja seejärel mingit värinat. Haapsalus. Kella ei vaadanud, kuna mürinale järgnes vaikus ja magasin edasi. Kahtlustasin lennukit. Korra käis peast mõte läbi, et meie korrusmaja mõni rõdudest kukkus alla või plahvatas keldris soojasõlm."

"Ärkasin ka mürina peale, terve maja värises. Kell oli tõesti 3.22. Alguses arvasin, et lumi tuli katuselt maha, aga kui hommikul see alles oli, arvasin et hävitajad, aga kui lausa Nõval ka tunda oli siis ilmselt mitte."

"See juhtus ming öösel 3 ajal vaatasin telekat mõtlesin et kas maavärin või hävitaja lendas madalalt! See maja ikka värises päris koledalt."

"Mina ehmatasin ka enne poolt nelja üles selle peale et nõud suuretoa sektsioonkapis klirisesid."

Haapsalust kuus kilomeetrit Tallinna poole elav Viive Raud oli just õue soovinud kassi välja lasknud ning hetkeks akna alla istunud, kui korraga kõlas võimas kärgatus. "Nagu oleks miski maapinnale kukkudes või nagu mürsu plahvatus maasse tunginud. Maja läänepoolne ots vappus ja katusest kostis nagin. Tõusin ja vaatasin, et kell oli 03.22. Läksin läänepoolse akna juurde, aga näha polnud midagi," kirjeldas Raud ja lisas, et sellist mürinat ta siiski ei kuulnud nagu 1976. aata Osmussaare maavärina ajal.

Helsingi Ülikooli seismoloogiainstituudi andmetest on näha, et kell 3.21 toimus Läänemaal Taeblast lõuna pool maavärin tugevusega kaks magnituudi Richteri skaalal.

Kahemagnituudine maavärin peaks tavaolukorras olema sedavõrd nõrk, et inimene ei pane seda tähele. Kuna maavärin toimus keset ööd, mil on reeglina väga vaikne, siis seletab see ka mitmete inimeste tähelepanekuid.