Kuusalu valla reformierakondlasest esinumbri suhtes algatati seoses häälte ostmisega kriminaaluurimine

Kuusalu valla volikokku 99 häälega pääsenud Reformierakonna esinumber Margus Soom ostis väidetavalt kohalikelt viinaninadelt hääli. Politseile on tehtud sellega seoses mitu avaldust.

Seda, et kriminaaluurimine Soomi suhtes algatanud on, kinnitas ka Kuusalu valla valimiskomisjoni esimees Maire Link. "Ütlen aga veel seda, et esmaspäeval kinnitatakse volikogu ära," sõnas ta. See tähendab, et kuna Soom pole veel milleski süüdi mõistetud, pääseb ta vallavolikokku.

Delfi toimetuseni on jõudnud info, et Soomi vastu pöördusid politseisse just need inimesed, kellelt ta hääli ostis. Väidetavalt oli tegu kohalike viinaninadega.

Vastavasisuline arutelu leidis aset ka Kuusalu valla Facebooki lehel. "Meieni on jõudnud info, et Reformierakond on Kiiu Metalli bussiga täna korduvalt alkolembelisi inimesi valimisjaoskonda toonud. Ütle ausalt, Margus Soom, kas sa ostad hääli kokku?" küsiti seal. Soom vastas, et tema sõidutas vaid kolm inimest valimisjaoskonda, hääli ta ei ostnud.

Delfile ütles Soom, et on kopsupõletikuga kodus ja kommenteerib teemat teisipäeval. Küsimusele, kas ta ostis hääli või ei ostnud, kordas ta uuesti, ei soovi täna uurimisega seoses kommentaare jagada.