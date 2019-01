Kuulus kadumine lahenes: aastaid taga otsitud nooruk leiti muumiana kortermaja keldrist

Martini kadumise muutis müstiliseks veidi enne kadumist tema Facebooki pandud lause: "Mõnikord inimesed põgenevad, et näha, kas keegi hoolib."

Nüüd, kui Martini kadumisest on möödunud seitse aastat, lõpetas teadmatuse ja ootuse aga ootamatu avastus. Kui Sakus asuva korrusmaja keldris hakati septembris tegema remonti, lõhkusid töömehed lahti omaalgatuslikult ehitatud omanikuta keldriboksi.

Sealt leiti üleriietes ja jopes noormehe mumifitseerunud surnukeha. Artikkel on refereeritud Õhtulehest.

Delfile teadaolevalt polnud tegu noormehe kodumajaga - ta elas perekonnaga eramajas, ent pärast kodust lahkumist ööbiski võõrastes keldrites. 2012. aastal oli Kanal 2 saatesarja "Teadmata kadunud" üks osa just Martinist. Tema isa Jüri rääkis, et kadumise eel pahandas ta pojaga, et too polnud külma tuba kütnud. "Vaba aega oli, kütmine ei võta kaua aega." Tol ööl jäi Martin veel kauaks arvuti ette. Järgmine päev oli isadepäev, karistuseks öö läbi arvutiga mängimise eest isa teda jõusaali kaasa ei võtnud. Siis noormees kodust lahkuski.

Hiljem nähti teda Saku peal, aga koju ta ei naasnud. Liikvel olid isegi jutud, et ta olla lasketiirus käinud - ehk on oodata koolitulistamist. Õnneks need kuulduses vaibusid. Teda tunduvad inimesed kinnitasid ka saates, et ta pole vägivaldne.