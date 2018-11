Kuu alguses Dirhami sadama kandis kadunuks jäänud mees leiti uppununa

24. novembril märgati Pakri saarte lähistel vees hulpivat surnukeha ning anti sest häirekeskusele teada. Piirivalvepatrull tõi hukkunu kaldale ning politsei asus juhtunu üksikasju, sealhulgas tundmatu mehe surnukeha tuvastama. Selgus, et hukkunu on 9. novembril kadunuks jäänud 61-aastane Rainer, keda viimati nähti Dirhami sadama lähistel.

Esialgsetele andmetele tuginedes ei ole politseil põhjust mehe surmas kuritegu kahtlustada. Tunnistajate sõnul oli mees kadumisele eelnenud ajal ebaadekvaatses seisus, mis õnnetusse sattumise võimalust kordades kasvatas. Praegu kogutud info viitab, et tegu oli õnnetusjuhtumiga, mille järel kandsid tugevad hoovused mehe surnukeha Pakri saarte piirkonda.

Kus kohas ja millistel asjaoludel mees täpselt merre sattus ning mis on tema täpne surma põhjus, see on veel selgitamisel.