Kutser kaebas erakondade rahastamise järelevalve komisjoni sunnirahanõude kohtusse

Priit Kutser Foto: Madis Veltman

Tallinna halduskohus arutab endise Põhja-Tallinna asevanema Priit Kutseri kaebust erakondade rahastamise järelevalve komisjoni sunniraha otsusele, sest ta pole tagasi maksnud valimisreklaamiks kulutatud linnaraha – Kutser teatab, et tal on puue ja ta on raskes majanduslikus seisus.