Kurikuulus retsidivist Leo Pulst sai uue kriminaalkaristuse: peksmine ja pussitamine

Kurikuulus retsidivist Leo Pulst (51) sai möödunud aastal taas kriminaalkorras karistada, kuna peksis ja pussitas naisega koos olnud meest.

Möödunud aasta 18. aprillil karistas Viru maakohus Leo Pulsti joobes juhtimise eest tingimisi üheksakuuse vangistusega koos kaheaastase katseajaga. Mehelt võeti neljaks kuuks ära ka juhiluba. Ometi tabati ta vähem kui kaks kuud hiljem, 3. juunil taas roolist. Rooli istudes hoidis mees kõrvale lisakaristusest ja pani sellega toime kuriteo.

Koos selle rikkumisega jõudis juulis kohtusse veel kaks episoodi, mille eest Pulstile koos lisakaristusest kõrvalehoidmisega 30. novembril liitkaristus mõisteti. Nimelt ründas Pulst 7. juuli õhtul kella 19 Järvamaal 53-aastast meest. Politsei kutsuti esialgu sündmuskohale teatega, et inimest on tulistatud. Kuulihaavu tegelikult kellelgi ei olnud, kuid kohtuotsusest tuleb välja, et sündmuskohalt leiti kaks padrunihülssi. Politsei toonase teate järgi leiti majast torkehaavaga 53-aastane mees ja 41-aastane naine, keda oli löödud, ning kiirabi viis mõlemad haiglasse.

Süüdistuse sai Pulst siiski vaid mehe ründamises. Kohtuotsuse järgi sisenes Pulst 7. juuli õhtul kella 19 ajal Järvamaal asuvas külas elumajja, kus lõi 53-aastast meest rusikaga näkku, tõmbas ta voodist välja ja tiris ta kööki. Köögis Pulst tõukas meest, mille tõttu too kukkus. Tõustes oli mehel käes nuga, millega ta hakkas Pulsti suunas ründavaid liigutusi tegema. Seepeale lõi Pulst ründe tõrjumiseks meest uuesti rusikaga tugevalt vastu nägu. Mees liikus edasi Pulsti suunas, mistõttu Pulst majast välja taganes. Pulst lõi meest paar korda rusikaga näkku, mille tulemusel too uuesti kukkus. Seejärel lõi Pulst kannatanut 2–3 korda jalaga rindu ja noaga kaks korda tuharasse. Peksmine tekitas ohvrile hulga vigastusi, mis olid eluohtlikud. Süüdi mõisteti Pulst kahe paragrahvi järgi: kehaline väärkohtlemine ja raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest, põhjustades ohu elule.

Kuigi Pulst oli katseajal ja kõigi nende kolme episoodi eest võib seaduse järgi karistada ka vangistusega, siis prokurör palus ja Pärnu maakohus otsustas Pulsti karistada 5000-eurose rahalise karistusega. Kuna mees veetis ligi kaks kuud, 14. juulist kuni 7. septembrini, eelvangistuses, siis jäi 30. novembril tehtud otsusega lõplikuks karistuseks 3380 eurot.

Prokurör Merike Lugna ütles kohtuotsust selgitades Delfile, et kannatanud ja tunnistajad andsid menetluse käigus vastuolulisi ütlusi ja nende ütlustele ei saanud täies mahus tugineda. „Seadusest tulenevalt tuleb kõrvaldamata kahtlused tõlgendada süüdistatava kasuks. Kohus tutvub kriminaalmenetluse materjalidega ja langetab kõiki asjaolusid arvestades karistuse suhtes otsuse. Arvesse võeti ka seda, et süüdistatav viibis eeluurimise ajal vahi all,” põhjendas Lugna.

Pulst on otsapidi kohtu all ka praegu, nimelt on Pärnu maakohtus käimas narkoprotsess, kus Pulst ühes väljapressimise episoodis süüdistuse kohaselt kaudselt osales. Järgmise aasta aprillini kestab ka Pulsti katseaeg.

Pikk karistusregister

Esimest korda karistati Leo Pulsti kriminaalkorras varguse eest 1982. aasta mais, mil mees oli vaid 16-aastane, kaks aastat hiljem sai ta kaheksa-aastase vanglakaristuse röövimise eest. Selline oli mehe karistusregistri algus.

Leo Pulsti ja tema jõugu teod said alguse 1996. aasta septembris, kui 31-aastane Pulst, tema sõber Marek ja Levan peksid autoremonditöökoja omanikku, nõudsid temalt 50 000 krooni, võtsid selle katteks päevi näinud Mercedese, mobiiltelefoni, raha ja sõrmuse. Sellele järgnes röövimisi, peksmisi, väljapressimisi ja vargusi.

21. detsembril 1999 peksid Pulst ja tema kaaslane oma korteris kodutut pesapallikurikaga, kuni see murdus. Pulst lõikas kääridega mehelt kõrvad, tema kaaslane torkas noaga südamesse ja lõikas läbi kõri. Pärast tapmist põletas purjus seltskond ohvri riided ja kõrvad pliidi all ära ning vedas laiba autoga Pirita-Kose metsa. Politseinikud on varem öelnud, et kurjategijad püüdsid üksteisele näidata, kui kõvad mehed nad on.

2003. aastal mõisteti Leo Pulsti kuritegelik jõuk süüdi. Paremalt: Marek Tuvike, Leo Pulst ja Ülo Kalda. Foto: Arno Saar, Õhtuleht

Kohtu ees olid Pulst ja tema jõuk 2003. aastal, mil ninamees 12 aastaks vangi mõisteti. Viru maakohtu määruse kohaselt vabastati Pulst karistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega 2008. aasta septembris katseajaga kuni karistusaja lõpuni, mis oli 2009. aasta oktoobri lõpus. Aasta pärast katseaja lõppu, 2010. aasta oktoobris, tuli aga julm väljapressimine ja kuriteost mitteteatamine.

Pulst nõudis toona kannatanult nimelt 20 000 krooni maksmist, vastasel korral ähvardas ta mehe vägistada, seejärel tappa ja kalmistule maha matta. Kuriteost mitteteatamine tähendas seda, et Pulst teadis eluaegse kinnipeetava Romeo Kalda kaudu 2006. aasta augusti alguses Murru vanglas toime pandud allilmaautoriteedi Igor Korseikini tapmise asjaolusid, kuid ei teatanud neist võimuorganitele. Pulst peeti kinni 2010. aasta detsembris ja mõisteti 2011. aasta mais Harju maakohtu otsusega kaheks aastaks ja kümneks kuuks vangi.

Karistuse kandmiselt vabanes Pulst 2013. aasta veebruaris, umbes aasta enne tähtaega, küll tuli tal kolm kuud olla elektroonilise valve ja ka kriminaalhooldaja järelevalve all. Politsei huviorbiiti ta enne möödunud aasta aprilli, mil ta joobes juhtimisega vahele jäi, pärast vabanemist ei sattunud.

Pulsti on kriminaalkorras karistatud kokku kümnel korral ja vanglakaristust on ta kandnud viiel korral. Vanglakaristust on talle kokku mõistetud seitsme otsusega ligi 30 aasta jagu, sellest reaalselt kandma on ta pidanud umbes kolmandiku.