Kuressaares sai ülekäigurajal teed ületanud laps löögi kahelt autolt

Täna hommikul kell 8.38 teatati häirekeskusele liiklusõnnetusest Kuressaares Vallimaa tänaval, kus liiklusmärkidega reguleeritud ülekäigurajal teed ületades sai sõiduautolt BMW löögi seitsmeaastane laps. Saadud löögist paiskus laps sõiduteele ning sai omakorda löögi vastassuunast tulnud sõiduautolt Hyundai. Kiirabi toimetas lapse haiglasse, kust ta praeguseks on koju lubatud. Sündmuskohal oli õnnetuse toimumise hetkel hämar ja sadas kergelt lund. Politsei tuvastas, et sõidukite juhid, BMW-d juhtinud 32-aastane mees ja Hyundai roolis olnud 56-aastane mees, olid kained ja omasid juhtimisõigust. Samuti vastasid sõidukite rehvid nõuetele.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk sõnas õnnetust kommenteerides, et ülekäiguradade puhul on alati vajalik, et jalakäija veenduks teed ületama hakates, et autojuhid on teda märganud ja sellele kiiruse vähendamisega ka reageerinud. „Ülekäigurada annab küll väga tugeva õiguse jalakäijale, kuid kui tee ületamise ohutuses mitte veenduda, siis haiget saab ikka jalakäija. Ka autojuhtidelt nõuab ülekäigurajale lähenemine suuremat tähelepanu ja eriti siis, kui läheduses on märgata lapsi või vanureid, kelle liikluskeskkonna tajumine on sageli teistsugune. Tähelepanelikkust ei saa kuidagi alahinnata, eriti olukorras, kus meil on sõidukeid tänavatel üha enam.“

Koolide läheduses soovitab politsei oma sõiduki peatada koolist veidi eemal kõrvaltänavas, mitte teisi arvestamata ülekäiguradadel või parkimist keelavate märkide all. „Seda õigustatakse enamasti parkimiskohtade või ajapuudusega, kuid vaid mõnikümmend meetrit eemal on enamasti parkimiskohad olemas ja selle maa jaksab ka laps käia. Liikluses, eriti hommikustel ja õhtustel tipptundidel, püüdke alati varuda aega ja kannatust ning näidata eeskuju teistele liiklejatele,“ sõnas Sikk.