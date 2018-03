Kuressaares põles kortermaja kolmandal korrusel korter

Täna kella poole nelja ajal süttis Kuressaares Ojasoo tänaval kortermaja kolmandal korrusel korter.

Kuressaare päästekomando operatiivkorrapidaja Rando Lindmäe sõnul said päästjad teate, et Ojasoo 2 kolmandal korrusel põleb korter, arvatavasti on inimesed sees.

Päästjate kohalesaabudes selgus, et tulekahju on kolmanda korruse korteris. Inimesed olid omal jõul hoonest välja saanud ja ootasid maja ees. Inimesed anti üle meedikutele kontrolliks ja toimetati Kuressaare haiglasse.

Korteris põles üks tuba, diivan ja korterisisustus. Teised korterid põlengus kannatada ei saanud, küll levis aga suits teistesse korteritesse. Päästjad evakueerisid kõrvalkorteritest inimesed, kui oli seda võimalik suitsuvabalt teha. Eelnevalt olid inimesed oma korterites ootel, millal nad evakueeritakse.

Põlenud korteri kõrvalkorterist tõid päästjad välja ühe täiskasvanu ja kaks last. Väljatoodud vastasid küsimustele ja anti üle meedikutele kontrolliks. Põlengu tekke põhjuse selgitab välja menetlus. Sündmuskohal töötasid Kuressaare ja Kihelkonna päästekomando päästjad, samuti Pihtla vabatahtlikud päästjad.