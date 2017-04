Kuressaares leidis mees poe põrandalt rahakoti, võttis selle kaasa ja tõi paar päeva hiljem märksa kergemana tagasi

Kuressaares pillas mees poes maha oma rahakoti, mille leidnu endaga kaasa võttis ja paar päeva hiljem tagasi tõi. Paraku polnud siis rahakotis enam seal varem olnud üsna suurt summat sularaha.

Möödunud reedel pillas 40-aastane mees Kuressaares Tallinna maantee kaupluses maha oma rahakoti, milles oli sularaha 370 eurot ja dokumendid, teatas Lääne prefektuur.

Kaupluse turvakaamera salvestuselt on näha, et mõni aeg hiljem võttis üks poodi külastanud mees rahakoti üles ja jalutas sellega välja. Kaks päeva hiljem tõi sarnane mees rahakoti kauplusesse tagasi, kuid sularaha selles enam ei olnud. Politseile on teo võimalik toimepanija teada.

Juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlust omastamist käsitleva paragrahvi alusel.