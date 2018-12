Kuressaare pussitajad on politseile vanad tuttavad: üks neist äsas näiteks naisterahvale kahvliga pähe, teine pani korteri põlema

52-aastase päästeametniku Sulev Kallavuse tapmises kahtlustatav on Delfi teada 31-aastane Renno Kadak. Tema mõisteti 2015. aastal süüdi selles, et ta varastas Tabasalus ühe korteri paljaks ja süütas selle seejärel põlema. Lisaks kõigele oli politsei Kadaku mõni nädal enne korterisse tungimist kinni pidanud ja leidnud talt 77,5 grammi puhast GHB-d, vahendas toona Õhtuleht. Kadak sai toona tingimisi karistuse ehk reaalselt teda vangi ei pandudki.

Teine pussitamises kahtlustatav on Jaan Palu (33). Tema vigastas 39-aastast meest, kes on praegu haiglas. Palu alustas oma kuritegelikku karjääri juba alaealisena, teda on korduvalt kriminaalkorras karistatud eri kuritegude, sealhulgas kelmuse, mitmete varguste ja peksmiste eest. Viimase karistuse sai ta 24. oktoobril selle eest, et ta varastas kahest Kuressaare kauplusest tööriistu.

2014. aastal mõisteti Palu süüdi pussitamises ja noaga ähvardamises. 9. veebruaril 2014 kella kahe ajal öösel ründas ta Kuressaare meelelahutusasutuses Kodulinna Lokaal juures inimest noaga. Ohver sai viga ja oli viis päeva haiglaravil. Kella 3.20 paiku samal ööl ähvardas ta baaris Privilege turvatöötajat noaga ja veidi hiljem Vaekoja Pubis politseinikku, kes üritas teda kinni pidada.