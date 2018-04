Kurb näide Eesti liiklusest: juht hukkus, kuna üritas rooli keeramise kõrvalt ka akent puhastada

Pilt on illustreeriv!

Iga päev juhtub Eestis mitmeid avariisid, mille põhjuseks see, et juht tegeleb roolis kõrvaliste tegevustega, kahjuks lõppes tänavu üks taoline avarii juhi surmaga.

Täna on mobiilivaba päev - maanteeamet ja politsei kutsuvad kõiki autojuhte üles liikluses telefoniga mitte tegelema. Ent avarii võib põhjustada ka mõni muu tegevus.

Sel aastal on Eestis juhtunud üks hukkunuga liiklusõnnetus, mille üheks põhjuseks oli kõrvalised tegevused sõidu ajal. Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik sõnas Delfile, et kuna juhtumi uurimine alles käib, täpseid detaile veel ei avaldata. "Saan öelda, et juht kaldus vastassuunda. Vastassuunda kaldumise põhjuseks võis olla akna puhastamine."

PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo märgib, et kõrvalised tegevused autoroolis tapavad ja jäävadki elusid võtma, kui inimesed endale aru ei anna, kui ohtlikud need on. "Ei ole turvaline, kui sõidu ajal hakatakse näiteks akent puhastama, peegleid seadistama, plaati vahetama. Kui juht teeb roolis midagi muud kui juhib sõidukit, siis ta paneb vabatahtlikult endale koti pähe ja sõidab pimesi."

Seoses mobiilivaba päevaga pöörab politsei ka täna liikluses veel rohkem rõhku sellele, et kontrollida, kas ja palju roolis olles mobiiltelefoni kasutatakse.