Kümneaastane laps sattus Mustamäel ahistaja kätte

Sotsiaalmeedias levib postitus, milles hirmunud ema kirjeldab, kuidas tema kümneaastane tütar langes trollis ja toidupoe juures ahistaja ohvriks.

“Eile (üleeile — toim) õhtul kella 17-17.30 vahel sõitis minu kümneaastane tütar Kristiine juurest nr 4 trolliga koju Mustamäele. Järgmises peatuses sisenes trolli meesterahvas, kes käitus tütre jaoks veidi kummaliselt,” kirjutab mures ema avalikus Facebooki grupis Märgatud Mustamäel.

Mees liikus trolli eest taha poole naise tütreni ja püüdis üle lapse, teda emmates, oma piletit registreerida. “Esimesel võmalusel liikus tütar temast eemale ja istus vabale istmele. Kui Lepistiku peatuses rahvast vähemaks jäi, istus meeterahvas tema kõrvale ja jõllitas teda pingsalt, tekitades ebamugavust,” jätkas ema õõvastava sündmustiku kirjeldamist.

Liivaku peatuses väljus tüdruk bussist ja märkas, et meesterahvas tuleb talle järele. “Tütar püüdis mulle helistamiseks telefoni haarata ja kiirendas sammu, mida tegi ka meesterahvas. Konsumi poe kõrval hakkas ta juba jooksma, mees kannul. Poe taga sai ta mu tütre kätte, sulges ühe käega suu ja teisega haaras mõlemast käest. Tõmbas enda vastu ja ütles: “Tule minuga kaasa.” Tütar osutas vastupanu ja üritas lüüa ja appi hüüda,” rääkis lapse ema.

Tekkinud rüselust märkas Konsumi taga suitsetav meesterahvas, kes jooksis tüdruku poole ja selle peale ahistaja põgenes. Appi rutanud meesterahvas küsis, mis juhtus ja kuulas lapse ära. Selleks ajaks oli ahistaja silmapiirilt kadunud. Ta lohutas last ja julgustus teda koju jooksma. "Koju jõudis tütar šokis ja nuttes. Välimuselt oli meesterahvas umbes 170 cm pikk, tüse, tumedate juustega, vanuses umbes 40 aastat. Mehel olid juuksed patsis, kandis prille, “Hitleri vuntse” ja “kitsehabet”. Seljas oli tal tume nahkjakk ja jalas sinised teksad, rääkis aktsendiga eesti keelt,” kirjeldas naine tütre selgituste põhjal ahistajat.

Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine kinnitas, et politseinikud asusid pärast postituse märkamist koheselt juhtunu asjaolusid välja selgitama ning nad said ühendust võimaliku kannatanu vanemaga. "Töötame aktiivselt juhtunu asjaolude välja selgitamise nimel, vaatame läbi videosalvestusi ja profileerime isikuid," sõnas Randlaine.

Kuigi sama teate all kirjutatavad veel paar inimest, et on kahtlast meest näinud, pole politseile samast piirkonnast viimastel kuudel sarnaseid teateid laekunud. "Julgustame kõiki, kel on infot, millest võiks politseile abi olla, sellest meile teada andma," lausus Randlaine.

Ta rõhutas, et on väga oluline, et inimesed annaksid sellistest intsidentidest koheselt teada hädaabinumbril 112. "Nii saab politsei reageerida operatiivselt ning asuda kuumadel jälgedel teo võimalikku toimepanijat tabama. Häirekeskusega suheldes tuleks jagada võimalikult palju informatsiooni, mis aitaksid inimest tuvastada — välised tundemärgid ja eritunnused, riietus ja inimese liikumissuund," lisas Lääne-Harju politseijaoskonna juht.