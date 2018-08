Kümmet last pilastanud pedofiil "Elukas" pääses vanglast välja

Mees veetis vanglas üheksa aastat. Delfi on varasemalt kajastanud, et kohtuasja arutati kannatanute kaitseks kinniste uste taga. Eluka teod olid nii jõletud, et kohus ega prokuratuur ei kommenteerinud, millistes episoodides mees süüdi mõisteti.

Süüdistuse kohaselt pani Jaanus, kes kasutas ka hüüdnime Elukas või Elucas, ajavahemikul 1992-2009 toime erinevaid kuritegusid 10 lapseealise kannatanu suhtes, kellest nooremad olid alla viieaastased.

Süüdistatava kasutuses olnud andmekandjatelt leidsid Põhja prefektuuri lastekaitsetalituse töötajad üle 2000 pildi, millel on kujutatud alla 14-aastaseid isikuid erootilistes situatsioonides.

Harju maakohus vahistas prokuröri taotlusel Jaanuse 2009. aasta septembri alguses.