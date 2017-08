Kummalised juhtumid Muhu saarel: piiluja puu otsas ja suusamaskiga ringi hiiliv mees

Pilt on illustratiivne

Muhu saarel Nõmmkülas toimus kaks veidrat juhtumit. Keegi tundmatu mees istus pikemat aega ühe talu juures kuuse otsas ja teise talu hoovis hiilis ringi suusamaskiga võõras mees.

Muhulane Anna-Maria Tuuling rääkis Saarte Häälele, et mees istunud nende naabrite kuuse otsas. Kui naabrinaine läks juttu tegema, et tulgu mees alla, ei kavatsenud too end liigutada. Alla tuli puu otsas istuja alles siis, kui naine läks naabreid appi kutsuma.

Nädalavahetusel hiilis samas külas ühel taluõuel ringi suusamaskis mees. Ka see tegelane sai jooksu.

