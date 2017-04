Kummaline põleng Kalamajas: lammutamise eel tuleroaks langenud maja oli kindlustamata, tulekahju eel aeti hoonest välja suur noortekamp

Tallinnas Soo tänaval hiljuti ehitusloa saanud maja pandi lammutamise eel põlema. Kuigi eilse tulekahju tekkepõhjuseid pole veel teada, kinnitas politsei, et mõned tunnid enne põlengut aeti hoonest välja ligi kümneliikmeline noortekamp.

"Väga kummaline kokkusattumus," võttis juhtunu kokku ehitusfirma esindaja Tarmo Valdre. Nimelt oli miljööväärtuslikus piirkonnas ehitusloa saamiseks vajalike normide täitmine võtnud tal aega 1,7 aastat. Vähem kui kaks nädalat tagasi sai ettevõte linnalt viimaks loa ning sel nädalal plaaniti lammutustöödega alustada. Valdre märkis, et majas polnud vähemalt kaks talve keegi sees olnud. Esmaspäeva õhtul teatati aga esmalt vandaalitsemisest ning seejärel põlengust just selles Soo tänava majas number 7.

"Hoone ei olnud kindlustatud ning palume inimestel mõtted isesüütamisest koheselt peast välja visata," toonitas Valdre sotsiaalmeedias levivate kuulujuttude ümberlükkamiseks. Hoone läheb täielikult renoveerimisele ning vähemalt praeguse seisuga tuleb põlengukahjud kanda ettevõttel endal. Kuludeks - sealhulgas ka täiendavaks ehitusekspertiisiks - hindas Valdre alla 10 000 euro.

"Oleme samas õnnelikud, et hoone elas üle sellise ebameeldiva juhtumi ja et olulised kandevkonstruktsioonid tulekahjus kahjustada ei saanud," sõnas Valdre. Tuleroaks langes hoone hoovipoolne sissekäik, osa katusest ja siseseinu, mis nagunii oleks lammutamisele läinud.

Soo 7 maja tagumine pool: kevad 2017 vs sügis 2017 Foto: Erakogu, Facebook; erakogu, kuvatõmmis

Õhtu jooksul kolm väljakutset

"Juurdlusega tegeleb politsei, kuid täname siinkohal valvsaid naabreid, kes koheselt suitsule reageerisid ja päästeameti välja kutsusid, kes tulekahju kiirelt kontrolli alla said," lisas Valdre.

PPA pressiesindaja Helen Uldrich kinnitas, et politsei sai eile Soo 7 majja kolm väljakutset. Kella 18.30 ajal teatati noortekambast mahajäetud majas. Politsei käis kohal, kontrollis ligi kümneliikmelist alaealiste seltskonda ning palus noortel lahkuda. Ühtegi rikkumist ei tuvastatud.

Uus teade tuli aga kella 20 ajal, kui vastasmaja elanikud andsid teada vandaalitsemisest. "Teatati, et lõhutakse aknaid ja vandaalitsetakse," täpsustas Uldrich. Sündmuskohale jõudnud politsei kontrollis hoonet, kuid kedagi ei leitud.

Kolmas väljakutse oli kella 21 ajal, kui teatati tulekahjust. Politsei selgitab juhtunu asjaolusid.

Maja valmib uueks aastaks

Hoone ehitustöödega oli plaanis alustada - ning ka alustatakse - aprilli jooksul. Ehituse omaniku Tarmo Valdre sõnul plaanitakse renoveerimistööd lõpetada hiljemalt 2018. aasta jaanuariks. Ta kinnitas, et vaatamata vahepealsele tulekahjule teostatakse hoone renoveerimistööd vastavalt ehitusloa saanud projektile.

Valmivat korterimaja tutvustaval kodulehel seisab, et hoone plaanitakse rekonstrueerida alates vundamendist kuni katuseharjani, säilitades väliselt esialgset arhitektuuri. Maja saab uued puitdetailidega välisuksed ja kõik korterid saavad valgetel puitraamidel kolmekordsed pakettaknad. Ehitatakse uus katus, uus gaasikatlamaja koos hoone küttesüsteemiga, elektrisüsteem ning kaasaegne ventilatsioonilahendus. "Olemasolevad palkseinad ja puitvahelaed säilitatakse," kirjeldatakse kodulehel.

Eile kella 21 paiku sai häirekeskus teate põlengust Tallinnas Kalamajas Soo tänaval. Kohapeale sõitis neli päästemeeskonda, Soo tänav suleti liiklusele. Tegu oli mahajäetud majaga ehk inimesi seal ei elanud. Delfi andmetel oleks maja lähiajal lammutamisele läinud.

Kella 22.45 paiku öeldi päästeametist, et tulekahju on lokaliseeritud ja käivad veel järelkustutustööd. Kustutustööd lõpetati kell 23.24.

Päästeamet manitseb, et antud põleng on järjekordne näide kasutuseta hoonete ohtlikkusest. "Sellised hooned peavad linnapildist kaduma, lisaks neile, kes sellistes majades meelevaldselt tegutsevad, kujutavad nad otsest ohtu ümbritsevatele kodudele ning nende elanikele." Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.