Kulupõlengud lõid peaaegu terves Eestis lõõmama

Kulupõleng Kolga-Jaanis Foto: Päästeamet

Soojemate ilmadega on sagenenud kulupõlengud, mille põhjuseks on tuulise ilmaga ja tuleohutusnõudeid eiravalt tehtud lõkked või kuritahtlik hooletus lahtise tulega. Päästeamet hoiatab, et kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus.