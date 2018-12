Kulnas sõitis auto vastu reisirongi

"Täna kell 9.50 saime teate, et Harjumaal Kulna raudteeülesõidul sõitis auto vastu reisirongi," ütles PPA pressiesindaja Ilmar Kahro Delfile.

Kokkupõrke tagajärjel õnneks keegi viga ei saanud ning reisirong jäi rööbastele.

Juht oli kaine, ta ei pannud reisirongi esialgu tähele ning kui rongi märkas, oli peatumiseks juba liiga hilja. Rongiliiklus on taastatud, nii rong kui auto saavad omal jõul liikuma, edasi tegeleb juhtunuga kindlustus.

Tee on sel lõigul üsna libe. Politsei tuletab meelde, et raudteeülesõidule lähenedes tuleb alati hoog maha võtta ja ohutuses veenduda. Praegusel ajal, kus teeolud on väga muutlikud, tuleb olla eriti hoolas ja arvestada pidurdusteekonna pikenemisega.

Ränk õnnetus veebruaris

Tegemist on sama raudteeülesõiduga, kus selle aasta 20. veebruaril rammis alkoholi tarvitanud veokijuht samuti reisirongi.

Õnnetuse tagajärjel paiskusid vedur ja esimene vagun rööbastelt maha. Õnnetuse tulemusena oli veok nii tugevalt deformeerunud, et päästjad lõikasid veokist juhi välja.

Selles õnnetuses sai viga üheksa inimest. Raskelt said viga nii vedurijuht, 50-aastane mees ning kui veoauto juht, 49-aastane mees.