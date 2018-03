Külarahvas hirmul, et metsas laipa peita aidanud mees luusib ikka püssiga ringi

Jahimeeste ja nii mõnegi kohaliku elaniku arvates tegeleb 71aastane Tartumaa mees, kes aitas pojal möödunud sügisel jahiseltsi juhi laipa peita, endiselt salaküttimisega ja luusib metsas püssiga.

[Nõo jahiseltsi juhatuse liige Tiit] Reiter ütleb, et jahimehed ja kohalik rahvas pole sugugi kindlad, et Nõo jahimeeste seltsi juhatuse liikme tapmises osales ainult poeg, kirjutab Õhtuleht.

Reiter ei usu, et ta oleks üksinda spordipoisina tuntud jahiseltsi esimehest jagu saanud.

Jahimehi ja tapetu lähedasi teeb aga murelikuks see, et isa on nähtud pärast veretöödki metsas püssiga liikumas.

"Isa on metsas relvaga nähtud, aga et pere hoiab kohalikke elanikke hirmu all, siis ei julge nad seda ametlikult tunnistada, sest ta on ettearvamatu käitumisega,“ leiab [Reiter].

