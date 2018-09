KÜLA TEAB: Tartumaal süüdati maja topeltmõrva varjamiseks

Pühapäeval kella kahe ajal öösel lõppenud kustutustööde käigus leiti hukkunud mees. Esmaspäeva keskpäeval leiti maja rusudest aga ka teine hukkunud meesterahvas.

„Ei usu, et maja süttis küünlast, külarahva arvates läks [joomingu käigus] kakluseks ja maja pandi põlema surnukehade varjamiseks,“ räägib Tartumaal Nõo vallas Meeri külas elav inimene.

Hetkel on see vaid külarahva seas leviv kuulujutt, kuid prokuratuur on juhtunu kohta kriminaalmenetluse algatanud ning esialgu on veel kõik versioonid võimalikud.

