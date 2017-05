Kroonpressi trükikoda hakkas öösel taas tossu välja ajama

Eile enne kella seitset õhtul põlema läinud Kroonpressi trükikoda Tartus süttis täna kella poole kahe ajal öösel jälle.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik kinnitas Delfile, et päästjad said kella 1.28 ajal taas väljakutse Tartusse Tähe tänavale Kroonpressi majja. Päästjatel tuli järelkustutustöö käigus lahti võtta 10 ruutmeetrit hoone välivoodrit ja kustutada seal uuesti puhkenud leek.

Kiik selgitas, et hoone oli jäetud omaniku järelevalve alla, omanik valvaski ning andis tule süttides toimuvast kohe päästajatele teada. Selline teguviis on Kiige sõnul tavapärane. "Alati on valik, kas kustutada säästlikult ja mitte nii palju lammutada," selgitas ta lisas, et teine variant on, et keegi jääb päästjate lahkumise järel justkui ära kustutatud põlengut veel valvama.

Päästekeskus sai eile kell 18.44 teate, et Tartus Tähe tänaval põleb trükikoja Kroonpress hoone. Päästjate saabumise evakueeriti inimesi hoonest ning tuli lõõmas lahtise leegiga. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse paberjääkide kogumise ruumist ja levis välisvoodri vahele. "Kroonpressi paberijääkide kogumise ruumis põlesid restil filtrid ja prügikast," täpsustas päästeamet.

Kroonpressi trükikojas trükitakse paberile näiteks Postimees, Õhtuleht ja Äripäev, sündmuse tõttu jõuavad ajalehed täna tellijate postkastidesse hilinemisega.