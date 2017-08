Kose vallas suri eelmisel nädalal kaks noort meest narko üledoosi tõttu

Eelmisel nädalal suri Kose vallas narkootikumide üledoosi tõttu kaks kolmekümnendates eluaastates meest, ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava Delfile.

Mis narkootikumide tegu oli, selgitab uurimine, kuid kohalikud kahtlustavad piirkonnas levivat fentanüüli.

"Mitu last peab oma isa/ema matma kuna Kose vald ei osale narkovastases võitluses?" püstitas läinud nädalal venna kaotanud naine küsimuse. Tema sõnul on kiirabi väljakutsed üledoosi saanutele tihedad.

Kose abivallavanem Ott Valdma ütles Delfile, et vald on surmadest teadlik, probleemiga kursis ja tunnetab probleemi tõsidust.

"Oleme palju suhelnud politseiga ja kohaliku konstaabliga, et arutada kitsaskohti. Mida meie saame teha, on ennetustegevus enda haridusasutustes. Seda me oleme teinud kõikides koolides," ütles Valdma.

Et eelmisel nädalal surnud isikud olid vanuse poolest 30 aasta kandis, on valla sekkumine raskendatud, sest nendeni kohalik omavalitsus ennetustegevusega ei jõua.

"Perekond selles vanuses inimesi mõjutada ei saa ja teiselt poolt ei saa seda teha ka omavalitsus. Ainult politsei, kes teeb reide, saaks neid mõjutada, aga ka nende käed on üsna seotud," ütles Valdma.

Venna kaotanu ütleb, et suur tähtsus on ka kodanike aktiivsus teavitada narkootikumide liikumisest politseid, et reidid üldsegi toimuksid.

Kui muudes piirkondades on Valdma sõnul ennetustegevus tõhusam, siis ligi 7000 elanikuga Kose vallas narko teemaline info ei liigu. "On teatud ringkonnad, kus kellegi tuttavate tuttavad on asjaga seotud ning seetõttu ei julgeta sellest rääkida ja nii ei jõua info politseini," ütles Valdma.

Kõnealustest traagilistest sündmustest saab täpsemalt lugeda homsest Eesti Päevalehest.