Korgijoogi ohver: kui silmad lahti tegin, olin hotellitoas ja mind kasutati ära

Järgmine mälupilt pärines tal hotellitoast, kus sama juhatuse liige, kellega ta enne juttu puhus, oli juba tema peal ning kasutas teda ära.

Naine ei julgenud toimunust kellelegi rääkida, ka mitte oma abikaasale. Ta käis küll arstlikus kontrollis, kuid politsei poole ei pöördunud, kuna soovis ettevõttes karjääri teha.

Lennujaam kinnitab, et on vajadusel valmis igakülgseks koostööks politseiga, et toimunu üksikasjad välja selgitada.

