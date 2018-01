Kopli tulistamine: kahe turvamehe mõrva katse kriminaalasi jõudis viimaks kohtusse

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab 75-aastast meest kahe turvatöötaja mõrva katses ning tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises. Täna on Harju maakohtus eelistung.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab 75-aastast meest kahe turvatöötaja mõrva katses ning tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Eelmise aasta 2. juulil tulistati Tallinnas Liinivahe tänaval asuval kinnisel territooriumil kahte turvatöötajat, kes said raskelt haavata. Tulistaja põgenes sündmuskohalt. Juhtunu uurimiseks alustas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talitus kriminaalmenetlust.

Uurimise käigus tegid uurijad võimaliku kahtlustatava isiku kindlaks, kelleks osutus 1942. aastal sündinud mees. 7. juulil 2017 peeti mees kahtlustatavana kinni Lätis.

Kriminaalasja menetlusmaterjalidest nähtub, et mees läks Liinivahe tänaval asuvale kinnistule, kust tahtis metalli varastada. Kuna objekt oli valve all, siis saabusid sinna turvatöötajad. Mees sai aru, et turvatöötajad kavatsesid teda kinni pidada ning otsustas neid tulistada kaasas olevast Makarovi süsteemi püstolist PM. Laskmise käigus said haavata turvatöötajad, lisaks vigastas tulistaja ka enda kätt.

„Kriminaalasja raames teostati ka mitmeid läbiotsimisi. Politseinikud leidsid peidikutest erinevaid tulirelvade osi ja ligi 7700 padrunit. Kõik viitas sellele, et mees tegeles relvade ümberehitamisega. Samas on teada, et süüdistataval puudub relvaluba,“ kommenteeris Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Katrin Pärtlas.

Süüdistatav ei ole varem kriminaalkorras karistatud olnud. Ta viibib kohtu loal vahi all.