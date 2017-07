Kopli tulistaja – vanem mees, konkreetseid tundemärke pole

Pühapäeval Kopli liinidel kahte turvameest tulistanud mees on siiani vabaduses. Tavakodanikud ei pea –

hoolimata asjaolust, et meie seas liigub vabalt ringi ohtlik ja relvastatud kurjategija – hirmu tundma, ütleb põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

"Relvastatud ja nurka surutud kurjategija kujutab endast alati ohtu. Samas ei ole meil alust arvata, et on oht laiemale üldsusele. Seetõttu ei pea tavakodanikud avalikus kohas liikudes tundma hirmu," ütles Tambre. "Eestis on avalikus ruumis tulistamine pigem harvaesinev juhtum. Ma ei saa väita, et inimene, kes tulistab turvatöötajaid, ei ole ohtlik," lisas ta.

Uurijatel on Tambre sõnul kontrollimisel tööversioonid ning tegeletakse kahtlusaluse välja selgitamisega.

"Juhtunuga seoses oleme kontrollinud mitme inimese võimaliku seost tulistamisega ning sellega seoses oleme tabanud kaks tagaotsitavat," ütles ta. "Töötame aktiivselt selle nimel, et teo toimepanija kiiresti välja selgitada ning kinni pidada."

Tulistajast on politseil olemas isikukirjeldus, ent tuvastatud ei ole konkreetseid tundemärke, mida avalikkusega jagada. "Teame, et tegemist on vanema meesterahvaga," ütles Tambre.

Politsei palub kõigil, kel on Kopli liinide piirkonnas, selle lähiümbruses ja Paljassaares asuvatele majadele paigaldatud turvakaamerad, jagada pühapäevaseid salvestusi politseiga.

Inimestel, kelle sõidukitele on paigaldatud videoregistraatorid ning kes liikusid selles piirkonnas kella 9 ja 13 vahel, palub politsei helistada põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 5340 4586 või viia videod põhja prefektuuri peamaja infolauda aadressile Pärnu mnt 139.

"Kui vajate abi salvestise alla laadimisel, palume helistada samal telefoninumbril," lisas Tambre.