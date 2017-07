Kopli liinide tulistamises raskelt haavata saanud turvamehed on õnneks paranemas, nende elud ohus pole

Pühapäeval sai Koplis tulistamise käigus raskelt viga kaks turvameest. Delfile teadaolevalt paranevad nad edukalt ja ilmselt pääseb üks neist peagi koju.

Kurjategija on aga endiselt jooksus.

Küsimusele, kas tulistaja võis olla politseile varasemate rikkumistega seoses tuttav, vastas põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava täna, et tööversioone veel kontrollitakse ja kindlat kahtlustatavat veel ei ole.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul on seni teada vaid, et tulistajaks oli vanem meesterahvas.

Samas majas on kahtlasi tegevusi toimunud ka varem. 2015. aasta sügisel, kui OÜ Fund Ehitus oli Kopli liinidel asuva ala ära ostnud, aeti end samasse majja sisse seadnud kodutud sealt välja ning korteritest leiti hulgaliselt jalgrattaid ja motoriseeritud töövahendeid, nagu muruniiduk ja mootorsaag ning muid tööriistu. Galeriid ja videod toonastest sündmustest saab vaadata siit.

OÜ Fund Ehituse üks omanikest, Toomas Lipre ütles Delfile, et kõnealuses majas ei toimu midagi. "See on valve all ja suletud," ütles ta eile Delfile.

Politsei palub kõigil, kel on Kopli liinide piirkonnas, selle lähiümbruses ja Paljassaares asuvatele majadele paigaldatud turvakaamerad, jagada pühapäevaseid salvestusi politseiga.

Inimestel, kelle sõidukitele on paigaldatud videoregistraatorid ning kes liikusid selles piirkonnas kella 9 ja 13 vahel, palub politsei helistada põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 5340 4586 või viia videod põhja prefektuuri peamaja infolauda aadressile Pärnu mnt 139.

Pühapäeval peale kella 11 sai häirekeskus teate, et Tallinnas Koplis on toimunud tulistamine. K Security turvatöötajad said häire Kopli liinidel asuvasse mahajäetud hoonesse, kus väljakutsele läinud kahte turvatöötajat, 37-aastast meest ja 62-aastast meest, tulistati tulirelvast.

Juhtunu osas juhib kriminaalmenetlust põhja ringkonnaprokuratuur ja viib läbi põhja prefektuuri kriminaalbüroo.