Kopli lahest leiti jetilt kukkunud mees, kes oli tund aega külmas vees hulpinud

Mees kandis kalipsot ning enda hinnangul oli ta vees olnud umbes tund. Kaater võttis mehe pardale ja jeti sleppi ning suunduti piirivalvesadamasse, kuhu kiirabi vastu oli tellitud. Mees anti meedikutele üle ning ta toimetati haiglasse.

PPA tuletab inimestele meelde, et vee peale minnes peaks kindlasti kaasas olema veekindlas kotis sidevahend ning abivahendid hädasignaali andmiseks. Praeguse veetemperatuuriga kaotab inimene vees teadvuse umbes tunniga, mistõttu on oluline, et hätta sattudes oleks võimalik endast kiiresti märku anda.