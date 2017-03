Kolm kuud kadunud olnud 79-aastane Alexandra leiti üles

Jaanuari alguses Maardu linnas oma kodust lahkunud ja kadunuks jäänud 79-aastane Alexandra leiti ligi kolm kuud hiljem üles. Naisega on kõik korras.

Veebruari alguses teatas prefekruur, et politseinikud otsivad 79-aastast Alexandrat, kes lahkus jaanuari alguses Maardus Kallasmaa tänaval asuvast kodust.

Alexandra läks kodust ära 4. jaanuaril. Kuigi naine oli ka varasemalt kodust eemal olnud, viitas dokumentide ühes võtmine, et lahkumine on pikaajalisem. Politseile teatati naise lahkumisest jaanuari lõpus. Eakas naine mobiiltelefoni kaasa ei võtnud.

Täna anti teada, et Alexandra asukoht on kindlaks tehtud ning temaga on kõik korras. "Juhtumis pole midagi kuritegelikku, naine on leitud, temaga on kõik korras ja sugulased on samuti teavitatud," ütles politsei pressiesindaja Viktoria Korpan Delfile.