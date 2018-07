„Kõik saab olema nagu tavaliselt” ehk kuidas Ida-Virumaal Keskerakonnale hääli ostetakse

Kuu aja jooksul on kohus süüdi mõistnud kolm inimest, kes viimastel kohalikel valimistel mullu sügisel ostsid Keskerakonna kandidaatidele hääli. Taks on olnud nii kümme kui viis eurot hääle eest. Üks kandidaat, kellele hääli osteti, pääses ka volikokku.

14. juunil mõistis Viru maakohus süüdi Vladimir Goritski, kes mõjutas inimesi viimastel kohalikel valimistel hääletama Kohtla-Järvel Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Ülle Lepassaare poolt. Vabariigi valimiskomisjoni veebilehe põhjal pääses Lepassaar 231 häälega Kohtla-Järve volikokku, kuid linna veebilehe järgi praegu teda volikogus pole. Naine töötab hoopis Kohtla-Järve linnavalitsuses linnapea abina.

Varem kohtus varguskatse eest karistatud Goritski tegutsemismeetod oli lihtlabane – mees kõndis eelhääletamise ajal Kohtla-Järvel tänaval ringi ja tegi juttu vastu tulnud inimestega, kellele pakkus Lepassaare poolt hääletamise eest viis eurot sularahas, selgub kohtuotsusest. Kui inimesele ettepanek huvi pakkus, viis Goritski ta kindla valimisjaoskonna juurde, selgitas üle, et kabiinis tuleb märkida kandidaadi numbriks 171 ning andis pärast hääletamist üle lubatud kupüüri.

Kui palju hääli täpselt õnnestus Goritskil Lepassaarele juurde tuua, ei õnnestunudki uurimise käigus selgeks teha, kuid neid oli mitmeid. Näiteks rääkis üks raha saanud isik kohtus, et Goritski palus tal kõigile oma tuttavatele edasi öelda, et selliselt on võimalik raha teenida ning huvilistel tuleks valimispäeval temaga ühendust võtta.