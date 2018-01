Kohus võttis vahi alla noore mehe, kes hoidis Tartu tanklaid hirmu all

Fotol on ühe varasema Kehra tanklaröövi uurimine

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri taotlusel võttis kohus reedel vahi alla 28-aastase mehe, keda kahtlustatakse 4. ja 7. jaanuari öösel kahe Tartu tankla relvastatud röövimises.

Kahtlustuse kohaselt pani mees 4. jaanuaril grupis koos teise isikuga toime Tartus Jaama 173A asuva tankla relvastatud röövimise. Samuti kahtlustatakse teda 7. jaanuaril Tartus Jaama 82 asuva tankla relvastatud röövimises.

Nimelt sisenes kahtlustatav koos teise isikuga 4. jaanuari öösel Premium 7 tanklasse ja kõndis tankla müügileti taha teenindaja juurde, ähvardas teenindajat noaga ning käskis teenindajal kassa avada. Teine isik seisis samal ajal tankla uksel ja hoidis samuti käes nuga. 7. jaanuari öösel sisenes kahtlustatav AS Olerex tanklasse ja pani seal kahtlustuse kohaselt toime uue relvastatud röövi, ähvardades tankla töötajat noaga ning käskides tal kassa avada. Kahest tanklast kokku õnnestus kurjategijatel röövida 340 eurot. Kummagi röövi käigus keegi viga ei saanud.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Toomas Liiva sõnul viisid kahtlustatava kiire tabamiseni Tartu politseijaoskonna erinevate üksuste hea koostöö ning tähelepanelikelt linnakodanikelt saadud vihjed. „Seni kogutud tõendid annavad meile alust varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud 28-aastast meest kahtlustada mõlemas tanklaröövis osalemises. Et välistada uute kuritegude toimepanemine ja menetlusest kõrvalehoidmine, esitasime täna kohtule kahtlustatava vahistamistaotluse, mille kohus ka rahuldas,“ ütles Liiva.

Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Kalle Valli sõnul on ülikoolilinnas järjestikku aset leidnud kaks tanklaröövi väga erandlikud, mistõttu keskendusid Tartu politseinikud koheselt nende röövide üksikasjade väljaselgitamisele ning kurjategijate tabamisele, paludes seejuures kaasabi ka kogukonnalt. „Tähelepanelike inimeste vihjeid ja erinevaid tõendeid kõrvutades jõudsime kiirelt veendumusele, et mõlemas tanklaröövis on alust kahtlustada 28-aastast politseile juba varasemast tuttavat meest,“ lisas Vall.

Juhtivuurija lisas, et järjepideva töö ja erinevate menetlustoimingute käigus koguti piisavalt tõendeid ning seeläbi õnnestus kahtlustatav 11. jaanuari hommikul Tartu linnas ka kinni pidada. Kuivõrd esimese tanklaröövi kaasosalise isik on veel tuvastamisel, jätkavad politseinikud aktiivset tööd ning paluvad jätkuvalt uurimisele kaasa aitava info kogumiseks linlaste abi.

Ringkonnaprokurör Liiva sõnul karistab kohus süüdimõistmisel sellise teo eest kolme- kuni viieteistaastase vangistusega. „Iga inimene, kes Eestis relva või vägivalda kasutades ehk röövides kellegi vara ära võtab, lõpetab suure tõenäosusega pikaajalises vangistuses,“ ütles Liiva.

Kohtueelset menetlust viib läbi Lõuna prefektuur Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.