Kohus võttis teepiirdeid ramminud joobes veokijuhi kaheks kuuks vahi alla

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Evelin Merilaine sõnul on veokijuhti joobes juhtimise eest varem korduvalt kriminaalkorras karistatud. „Uue kuriteo pani ta toime katseajal. Teda on püütud mõjutada edaspidi seaduskuulekalt käituma nii läbi kriminaalhoolduse kui üldkasuliku töö tegemise ning talle on määratud lisakohustustena sotsiaalprogramme ja alkoholi ning narkootikumide tarvitamise keeldu. Seega ei ole varasemad mõjutusvahendid olnud piisavad ja vabadusse jäädes võib kahtlustatav jätkata kuritegude toimepanemist,“ ütles Merilaine.

Politseikapteni sõnul on puhas õnn, et Viljandimaalt Ida-Virumaa suunas liikunud raskes joobes mees teel vingerdades vaid teepiirdeid ja poste rammis ning ühtki inimelu kaasa ei viinud. „Õnn on seegi, et veoki taga juhtus sõitma tähelepanelik inimene, kes liigseid riske võtnud ja ühiskonnas kokkulepitud liiklusreeglite vastu eksinut märkas,“ märkis Peiponen. Ohutu liiklus on absoluutselt kõigi mure ning politsei tänab omalt poolt kõiki neid valvsaid inimesi, kes aitavad liiklusest joobes juhte kõrvaldada. Lõuna-Eestis on tänavu tähelepanelike kaasliiklejate abil liiklusest kõrvaldatud 244 joobes juhti.

Korduva joobes juhtimise eest võib kohus karistuseks mõista kuni nelja-aastase vangistuse.