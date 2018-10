Kohus vahistas Jõhvis autot tulistanud mehe

Esmaspäeva pärastlõunal sai politsei teate, et Jõhvis Kooli tänaval kuuldi veidi enne kella 15 lasku ning sealsamas avastati ka tulistamisest kahjutatud sõiduk. Ida prefektuuri kiirreageerijad pidasid samal õhtul kuriteos kahtlustatavana kinni 56-aastase mehe.

„Ehkki lasu sooritamise hetkel kedagi autos ei viibinud ning keegi viga ei saanud, on relva kasutamine avalikus ruumis alati ääremiselt ärevaks tegev juhtum. Sellistele sündmustele reageerib politsei suurte jõududega, et oht võimalikult kiiresti kõrvaldada,“ sõnas Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsep. „Politseinikud tegid võimaliku teo toimepanija kindlaks ning pidasid sama päeva õhtul kella 23 paiku kuriteos kahtlustatavana kinni 56-aastase mehe.“

Sündmuse kõik asjaolud selgitab välja kriminaalmenetlus.

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Anu Toluki sõnul esitati mehele kahtlustus relvaga ähvardades avaliku korra raske rikkumises ja tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

„Uurimine on alles algusjärgus ja veel on vaja täpsemalt kindlaks teha, mis asjaoludel ja motiividel mees laskevalmis relvaga tänaval liikus. Prokuratuuri hinnangul on kahtlustatava puhul piisav alus arvata, et ta võib vabaduses olles jätkuvalt toime panna uusi kuritegusid. Täna taotlesin mehe vahistamist ning Viru Maakohtu loal võeti kahtlustatav vahi alla,“ selgitas prokurör Anu Toluk.

Kriminaalmenetlust viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.