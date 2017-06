Kohus tegi Kenderi kriminaalasjas motiveeritud otsuse: väljamõeldud tegelasel ei ole põhiõigusi

Harju maakohus tegi täna kirjanik Kaur Kenderi lapsporno valmistamise süüasjas motiveeritud kohtuotsuse. Prokurör on teatanud kohtuotsuse vaidlustamisest Tallinna ringkonnakohtus.

Kohus põhjendas motiveeritud kohtuotsuses Kenderi (45) õigeksmõistmist asjaoluga, et kõik ülekuulatud ja kirjaliku arvamuse andnud asjatundjad olid ühel nõul selles, et Kenderi kirjutatud "Untitled 12" ei ole pornograafiline teos, kuna selles puuduvad pornograafia tunnused, vahendas ERR.

Nii on asjatundjate hinnangul tegu transgressiivse kirjandusega ning sel on kirjanduslik ja kunstiline väärtus, märkis kohus.

"Samuti kinnitavad ülekuulatud ja kirjaliku arvamuse andnud asjatundjad ning semiootikaekspertiis, et laste seksuaalaktide kujutamine teoses "Untitled 12" kätkeb endas paljusid tuntud kunstilisi võtteid," tõdes kohus.

Kohus viitas otsuses, et kuna Kenderi teoses on kujutatud väljamõeldud tegelasi, siis on see kunst, kirjandus. "Väljamõeldud tegelasel ei ole põhiõigusi ning tegelast ei saa käsitleda õigusvõimet omava isikuna," kinnitas kohus.

Samuti märkis kohus, et põhiõiguses sätestatud kunstivabadust saab piirata vaid reaalselt eksisteeriva ja teiste isikute põhiõigusi rikkuva ohu tõrjumiseks.

Kohus leidis, et kuna kohtumenetluse käigus ei ole Kaur Kenderi süü tõendatud, siis tuleb ta lapsporno valmistamise süüdistuses õigeks mõista.

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel on Harju maakohtule teatanud Kenderi süüasja kohtuotsuse vaidlustamise soovist. Nüüd on prokuröril apellatsioonkaebuse esitamiseks aega 15 päeva.