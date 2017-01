Kohus: Repinski ettevõte peab alusetult välja makstud hüvitise kindlustusfirmale tagastama

Kohus mõistis maaeluministri toolilt taandunud riigikogulase Martin Repinski firmalt ERGO kasuks välja ettevõttele alusetult makstud kindlustushüvitise.

Mäletatavasti andis Repinski veel ministriametis olles Maalehele intervjuu, milles rääkis ennetavalt väidetavast kindlustuspettuse juhtumist, kus poliitiku firma autojuht olevat teinud avarii ning siiani segastel asjaoludel polevat tol hetkel olnud ettevõtte masinal kindlustust. See tehti hiljem järgi ning kindlustusfirma ERGO maksis selle alusel välja ka hüvitise.

Juhtum tuli aga välja ja ERGO ning Repinski sõlmisid lepingu, mille järgi oli Repinski ettevõttel Kitsefarm OÜ kohustus alusetult välja makstud hüvitis tagastada. ERGO vastas detsembri alguses Delfi päringule aga, et Repinski polnud toonase seisuga maksnud tagasi sentigi ning seetõttu pöörduti mullu 10. novembril kohtusse.

Pärnu maakohtu maksekäsuosakond tegigi mullu 12. detsembril määruse, millega rahuldas Ergo Insurance SE nõude Kitsefarm OÜ vastu ning seda taotletud summa ulatuses. Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, teatas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu Delfile.

ERGO transpordikahjude vanemkäsitleja Raido Orulaid kinnitas Delfile, et kohus on otsuse teinud ja Konju Kitsefarm OÜ on asunud võlgnevust ka likvideerima.

Võlgnevuse summat ERGO esindaja täpsustada ei soovinud, samuti ei saanud seda avalikustada ka kohtu esindaja.

