Kohus nõuab Pärnu linnalt paremat liikluskorraldust: Riia maantee märgistus on vastuoluline ja ohtlik

Kohus märgib, et nii kesklinnast kui Riia poolt tulles on enne vastavaid ristmikke liiklusmärk märk 411 ehk «Kohustuslik sõidusuund otse», see ei nähtu aga Henno tn ja Suur-Posti ristmike asfaldi märgistustest, mis on seega vastuolus antud liiklusmärgiga.

Kohus leidis, et vältimaks liiklusõnnetusi on võimalik seda olukorda parandada või vähemalt vastuolud kaotada.

Kohtumenetluse pooled loobusid kassatsiooniõigusest.