Kohus: Muugal granaadiga vehkinud mees pääses vabadusse, sest prokuröri taotlus tema vahistamiseks oli äärmiselt napp ja põhjendamata

Harju maakohus ei nõustunud prokuratuuri taotlusega vahistada reede õhtul Muugal Dominika külalistemajas granaadi õhkida lubanud Leedu kodanikust mees, sest prokurör ei olevat vahistamisaluseid piisavalt sisustanud.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane märkis, et vahistamismääruses tuleb esitada selged põhjendused, millistest asjaoludest ja tõenditest tulenevalt on kohtu arvates olemas nii põhjendatud kuriteokahtlus kui ka vahistamisalus - oht kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda või jätkuvalt toime panna kuritegusid.

"Kellegi vahistamiseks ei piisa uurimisorganite "tõsisest suhtumisest" teatud laadi tegudesse, ei piisa ka üksnes vahistamise taotlemisest – taotlus peab olema põhjendatud ja selles esitatud väited tõendatud," sõnas Siplane.

"Antud juhul asus kohus seisukohale, et need tingimused ei olnud täidetud. Prokuröri taotlus vahistamisaluste sisustamisel oli äärmiselt napp, kuid vahistamismenetluses lasub nii põhjendatud kuriteokahtluse kui vahistamisaluse olemasolu argumenteerimise kohustus just prokuratuuril," rõhutas Siplane.

"Nõuetele vastav vahistamise argumentatsioon peab sisalduma juba vahistamistaotluses. Kohus ei saa vahistamismenetluses asuda enda algatusel otsima vahistamisaluse kohta selliseid tõendeid, mida taotlus ei sisalda," põhjendas kohtu pressiesindaja.

Granaadi õhkida ähvardanud mehele on esitatud ka teine kahtlustus

Leedu kodanik Michailas (38) tikkus reedel oma endise naise pereliikme sünnipäevapeole. Kutsumata külalise ukselt tagasisaatmisele vastas mees kaasasolnud granaadilt splindi eemaldamisega ja ähvardusega kogu maja õhku lasta.

Üks peokülalistest rääkis eile Delfile, et Michailase vägivaldne ja ründav käitumine pole midagi uut. Väidetavalt olla ta eksnaise poega jaanuaris näkku tulistanud, ta kasutanud selleks gaasipüstolit.

Riigiprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas kinnitas Delfile, et samale mehele on esitatud kahtlustus ühes teises kuriteos. "Selle sündmuse asjaolude väljaselgitamine on hetkel käimas."

Peretuttavat hämmastab, et Michailas juba laupäeva päeval vabaks sai. Kallas ütles Delfile selgituseks, et ähvardustesse avalikus kohas lõhkeseadeldist kasutada suhtub prokuratuur äärmiselt tõsiselt ja seetõttu taotles prokuratuur laupäeval ka kohtult Muugal kinni peetud mehe vahistamist. "Kuivõrd kohus leidis, et isiku vahistamine ei ole siiski põhjendatud, siis kahtlustatav vabastati."