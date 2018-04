Kohus mõistis vangi 1000 liitrit salapiiritust ja pool miljonit salasuitsu käidelnud mehe

Lisaks soetas ta seni tuvastamata ajal ja kohas 20-kaliibrilise sileraudse poolautomaatse jahipüssi Akkar Altai-20 ja ühe väikekaliibrilise vintpüssi kaliibriga 6.35mm ning vähemalt 10 padrunit. Nimetatud tulirelvade ja laskemoona käitlemiseks ei olnud Arrol relvaluba.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kaire Hänilene ütles, et kriminaalmenetlusega kõrvaldati väga suur kogus salaalkoholi ja -sigarette, mis oleks varem või hiljem tarbijateni jõudnud. „Salaalkoholi joomisel riskitakse oma elu ja tervisega, sest pudelis oleva vedeliku koostise teada saamiseks puudub tarbijal võimalus. Varemgi on mitmel juhul salaalkoholi joojad sattunud raskes seisus haiglasse või lausa surnud,“ ütles prokurör. „Ka selle alkoholi kontrollimisel tuvastas ekspertiis, et see sisaldab denatureerivat ainet ja ei ole seetõttu joogikõlblik.“

„Võrumaal metsas asuvalt kinnistult leitud neljakümnes kanistris olnud salaalkohol ja 54 kasti salasigarette konfiskeeritakse täna kuulutatud kohtuotsuse jõustumisel. Süüdistataval tuleb aga talle mõistetud šokivangistuse ajal oma tegude üle vanglas järele mõelda ja seejärel ootab teda ees kaheaastane katseaeg koos käitumiskontrolliga. Seega peab Arro edaspidi regulaarselt kriminaalhooldusametnikuga kohtuma,“ ütles Hänilene ja lisas, et salaalkoholi ja -sigarettide käitlemise tõttu jäi riigil saamata aktsiisitulu üle 80 000 euro.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lõuna talituse juhataja Raul Tiganiku sõnul ei ole salaalkoholi turul väga suurte koguste liikumine igapäevane. „Sellised juhtumid aga näitavad, et salaalkohol ei ole kuhugi kadunud. Maksu- ja tolliamet hoiab salakauba Eestisse toomisel ning sellega tehtavatel toimingutel tugevat kontrollifookust, et salakaubanduse organiseerijate tegevus muuta üha keerulisemaks,“ ütles Tiganik.

Ebaseadusliku tulirelva müügi eest saadud tulu konfiskeerimise asendamiseks mõisteti süüdistatavalt välja 300 eurot. Menetluskuludena tuleb tal tasuda 3750 eurot.

Kohtueelse menetluse viis läbi maksu- ja tolliamet Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Eilne otsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul Tartu ringkonnakohtus.