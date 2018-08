Kohus mõistis Tartu vanglasse raamatu vahel fentanüüli ja karfentanüüli saatnud mehele vangistuse

Kuritegu oli prokuröri sõnul hoolikalt ettevalmistatud – narkootiline aine oli peidetud raamatu kaanes olnud süvendisse ja ümbrikule olid kirjutatud väljamõeldud nimi ning olematu saatja andmed, et vahelejäämisel aine saatja tuvastamist raskendada. “Koheselt kui valvur kahtlase paki avastas, asus Tartu vangla teabe- ja uurimisosakond paki saatjat välja selgitama. Uurijad tegid suurepärast tööd ja kogusid kokku vajalikud tõendid – DNA proovid, käekirja ekspertiisi tulemused ja kõneeristused Sõrkovi ning narkootilise aine saama pidanud kinnipeetava vahel. Tartu vangla ametnikud pidasid Sõrkovi seejärel Tallinnas tema koduhoovis kinni,” lisas Sari.

Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja Kristiina Vähi sõnul on keelatud asju vanglasse üha keerulisem sisse organiseerida. „Seetõttu ollakse seda tehes valmis riskima karmi karistusega. Avastatud kogus oli suur ja selle kinnipeetavateni jõudmine oleks võinud kaasa tuua väga kurbi tagajärgi. See, et sedavõrd ohtliku teo toimepanija asub karistust kandma, on vajalik hoiatav näide isikutele, kes soovivad või on soovinud vanglasse keelatud aineid saata,“ rääkis Vähi.

Menetluskuludena tuleb Sõrkovil tasuda 1489 eurot. Menetluspooled peale prokuratuuri saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.